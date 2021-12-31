Başkan Palancıoğlu: '2022 yılı Melikgazi'de hizmet dolu bir yıl olacak'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“2022 yılında Melikgazi’miz için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Bugün 31 Aralık 2021 Cuma. Bir yılın daha sonuna geldik. İnşallah yarın yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılı zor bir yıldı. Ülke olarak zor bir yıl geçirdik. 2022 yılı, inanıyorum ki hayırlara vesile olan yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Hem birey olarak hem de ülke olarak hepimize güzellikler getirsin. Her yıl kendimizi geliştirmemiz, ülkemiz için güzel işler yapmamız lazım. İnşallah hep birlikte 2022 yılını en güzel ve faydalı şekilde geçirmek için elimizden geleni yapalım. 2022 yılında da ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İnşallah hizmet dolu bir yıl olacak. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, daha modern ve yaşanılabilir bir ilçe olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da aratarak devam edecektir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni yılın şehrimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, yeni yılda ilçemiz için önemli ve yeni projeleri halkımızın hizmetine sunacağız.”