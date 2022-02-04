Başkan Öztürk'ten engelli vatandaş kandil sürprizi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, aracı olmadığı için 2 yıldır evinden çıkamayan engelli bir vatandaşa kandil günü akülü araç hediye etti.

PAYLAŞ
  • 04.02.2022 12:34
  • Güncelleme: 04.02.2022 13:37
Başkan Öztürk'ten engelli vatandaş kandil sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, aracı olmadığı için 2 yıldır evinden çıkamayan engelli bir vatandaşa kandil günü akülü araç hediye etti.

İlçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet eden ve aracı olmadığı için 2 yıldır evden çıkamayan Sami Ongun, Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten engelli aracı talebinde bulundu. Talebe duyarsız kalmayan Başkan Esat Öztürk, engelli vatandaşa akülü aracını kandil günü teslim etti.

Engelli Sami Ongun’u evinde ziyaret ederek aracını teslim eden Başkanı Öztürk, “ Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bugünde Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Kandil günü Sami Ağabey’e verilecek en güzel hediyenin bu olduğu düşüncesindeyim. Ağabeyimizin kandil günü duasını almak istedik. Sami Ağabey’e ve tüm engelli kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyorum. Bildiğiniz gibi Dünya’da 3 Aralık Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Yahyalı Belediyesi için 365 gün engelliler günü. İmkânlarımız doğrultusunda tüm engellilerin yanında olmaya, onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Herkesin engelli olmaya aday olduğunu unutmayalım. Rabbim bu durumdan hepimizi korusun. Ailesi bize araç ihtiyaçları olduğunu belirtince bizde hemen harekete geçtik. Kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın” diye konuştu.

Akülü araç desteğinden dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür eden Sami Ongun da, “ Ben böyle bir şey beklemiyordum. Kızım, araç için belediyeye başvuru yapalım dedi. Başvuru yaptık aracımız geldi. Allah devletimize, başkanımıza zeval vermesin. Devletimizin gücüne güç katsın. Bu aracı alma imkânım yoktu. 2 yıldır evde hapistim. Başkanımdan Allah razı olsun” İfadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadın hırsızlar çelik kasayı çaldı

Kadın hırsızlar çelik kasayı çaldı

Teknofest başvurularına ilgi devam ediyor

Teknofest başvurularına ilgi devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz'

Başkan Öztürk'ten engelli vatandaş kandil sürprizi

Başkan Öztürk'ten engelli vatandaş kandil sürprizi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Çalış, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret edip, fuara davet etti

ERÜ Rektörü Çalış, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret edip, fuara davet etti

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Özgür Özer: 'Dışarıda kar yağıyor, halbuki karla beraber zam yağıyor'

CHP’li Özgür Özer: “Dışarıda kar yağıyor, halbuki karla beraber zam yağıyor”

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

DAHA FAZLA
Pazarda haftanın zam şampiyonu 'salatalık' oldu

Pazarda haftanın zam şampiyonu 'salatalık' oldu

Suriye'ye yardım taşıyan 3 tır uğurlandı

Suriye'ye yardım taşıyan 3 tır uğurlandı

Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

Çocukları istismar eden dilenciler suçüstü yakalandı

Çocukları istismar eden dilenciler suçüstü yakalandı

Çalıksoy:'Talas'ta 1236 abonenin elektriği kesildi'

Çalıksoy:'Talas'ta 1236 abonenin elektriği kesildi'