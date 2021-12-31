Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Ziyarette AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu da yer aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ‘’İlçemiz Yahyalı da olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e Yahyalı Belediyesinin yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. İlçe Başkanlarıma Belediye Başkanımıza yapmış oldukları ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın dedi.



Başkan Öztürk konuşmasın da ‘’MHP İl Başkanımız Adnan Başkanımıza, İlçe Başkanlarımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize canı gönülden hoşgeldiniz diyorum. Cenabı Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Güzel ilçemiz Yahyalı’da sizleri görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum dedi.’’

