Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Kayseri Snowboard ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği müsabakalarında başarılı sonuçlar alan Yahyalılı kayakçılar Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

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  • 08.01.2022 11:41
  • Güncelleme: 08.01.2022 12:09
Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti
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Kayseri Snowboard ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği müsabakalarında başarılı sonuçlar alan Yahyalılı kayakçılar Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, Genel Sekreter Berat Tolga Turaç, kayakçılar Zeynep Nisa Yerebasmaz ve Hakan Sedat Turaç katıldı. Ziyarette konuşan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu; “Temellerini kıymetli Başkanımız Esat Öztürk’ün destekleri ile attığımız Yahyalı Armada Kayak ve Snowboard Kulübü’nün bu yıl meyvelerini toplamaya başladık. Yahyalı gençleri olarak 2 yıldır Erciyes Kayak Merkezi’nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Kayseri İl Birinciliği yarışlarına 2 çocuğumuz ile katılım sağladık. U11 kategorisinde Zeynep Nisa Yerebasmaz il birincisi, Hakan Sedat Turaç il üçüncüsü oldu. Çocuklarımız Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar. Aldığımız başarılı sonuçlar bizleri oldukça mutlu etti. İnşallah sıkı çalışıp daha fazla sporcu ile daha güzel sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “ Kulübümüzü, yöneticilerimizi, hocalarımızı ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Aldığınız başarılı sonuçlar bizleri gururlandırdı. Zeynep kızımız Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu’nda, Hakan kardeşimiz Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim görüyorlar. Hem İmam Hatipli olmak hem de Snowboard’a başarılı sonuçlar almak ancak Yahyalı’ya yakışırdı. Çocuklarımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Her zaman dediğim gibi ilgilenirseniz çocuklarınız sizindir. Yoksa çocuklarımız kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Bu nokta belediye, ebeveynler ve kulübümüz üzerine düşeni yapıyorlar. Çocuklarımızı bu başarılarından dolayı bizde ödüllendireceğiz. Ben Yahyalı’ya bu başarılı sonuçları getiren sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Belediye olarak maddi ve manevi olarak biz her zaman sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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