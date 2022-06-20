Başkan Özdoğan Erciyes yolunda inceleme yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karayolları tarafından yapımına devam edilen Hacılar-Erciyes yolunda incelemelerde bulundu. Özdoğan, yol çalışmasının ilk etabının bu yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

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  • 20.06.2022 11:30
  • Güncelleme: 20.06.2022 11:35
Başkan Özdoğan Erciyes yolunda inceleme yaptı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karayolları tarafından yapımına devam edilen Hacılar-Erciyes yolunda incelemelerde bulundu. Özdoğan, yol çalışmasının ilk etabının bu yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Birim amirleriyle birlikte Hacılar Erciyes yolu genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yol çalışmasının hızla devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“Hacılar Erciyes Yolu’nda Karayolları tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Buradaki çalışmalar tam gaz devam etmekte. 25 araç 30 personelle yol genişletme, menfez ve geçiş çalışmaları son hızıyla sürmekte. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu hatla ilgili çalışma devam edecek.”

Hacılar - Erciyes yoluna “İlçemiz, ilimiz için önemli bir yatırım” diyerek Erenler Mevkii ile Hacılar Mezarlığı arasındaki ikinci etap çalışmasının da gelecek baharla birlikte başlayacağını belirten Başkan Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

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İHA

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