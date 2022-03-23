Başkan Özdoğan 5'inci Erciyes Mühendislik Zirvesi'nde

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 5'inci Erciyes Mühendislik Zirvesi kapsamında stant açan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Özdoğan, 'gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz, gençlerimiz geleceğimiz' dedi.

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  • 23.03.2022 11:58
  • Güncelleme: 23.03.2022 12:09
Başkan Özdoğan 5'inci Erciyes Mühendislik Zirvesi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 5’inci Erciyes Mühendislik Zirvesi kapsamında stant açan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Özdoğan, “gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz, gençlerimiz geleceğimiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen “5’inci Erciyes Mühendislik Zirvesi” kapsamında stantları gezen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gençlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist Takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç Volta Car ve insansız hava aracı, Erciyes Roket Takımının 2020 ve 2021 Teknofest roket yarışmalarında finalist takımlar arasında yer alan ayrıca Amerika’da düzenlenen SA Cup 2022 Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması’nda ülkemizi temsil eden T3 Allstar paydaş takımını ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Gökay İHA takımını ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan başkan Özdoğan, öğrencilere başarılar diledi. Yapılan çalışmaların geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Özdoğan, öğrenciler tarafından tasarlanan insansız hava aracı simülasyonunda deneme imkanı buldu. Yapılan çalışmaların oldukça başarılı olduğunu söyleyen Özdoğan, “her bir öğrencimize yürekten başarılar diliyorum. Gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonrada gençlerin elinden tutmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Özdoğan stant ziyaretlerinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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