Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor.'

Hacılar Belediyesi, hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 'Tüm amacımız Hacılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek' dedi.

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  • 21.06.2022 11:04
  • Güncelleme: 21.06.2022 13:17
Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor.'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi, hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Tüm amacımız Hacılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek” dedi.

Vatandaşlara en etkin ve en kaliteli hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, araçların Hacılar’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaz ve kış aylarında kullanılmak üzere 1 adet kar bıçaklı, tuz serpicili, damperli kamyon, 1 adet kazıyıcı-yükleyici iş makinesi alarak araç filosunun genişlediğini belirten Başkan Özdoğan, vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Özdoğan, “ilçemize yakışır hizmet kalitemizi artırmak adına yaptığımız çalışmalarda kullanılmak üzere araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu manada Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet aracı daha filomuza kazandırdık. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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