Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personel ile düzenlenen bayramlaşma töreninde önlük takarak, çalışanlara ekmek arası kavurma ikram etti. Başkan Çolakbayrakdar, 'Yaratılmışların en şereflisi olan insan için çalışıyoruz' dedi.

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  • 11.07.2022 14:48
  • Güncelleme: 11.07.2022 18:38
Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personel ile düzenlenen bayramlaşma töreninde önlük takarak, çalışanlara ekmek arası kavurma ikram etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Yaratılmışların en şereflisi olan insan için çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Atölyesi’nde düzenlenen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve işçiler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Belediyenin kendi şirketinde, kendi iştirakinde, kendi kadrosunda istihdam edilmenin gururunu ve haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerimizi ve sosyal haklarımızı aldık. Ayın 5’i itibariyle de zam oranı açıklanmıştı. Bununla birlikte de bizler memnun ve mutlu olduk. Allah, açıklanan oranı ailelerimizle birlikte hanelerimizde harcamayı nasip etsin. Sizler gerçekten fedakarlık yapıyorsunuz. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olsun, şehir dışından gelen misafirlerimizin gıpta ile baktığı ve gerçekten gurur duyduğumuz ortamlar oluştu. Özellikle Kocasinan Belediyemizin kurban kesim alanındaki mutluluk bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bunlar sizlerin eseri” dedi.

“Yaratılmışların en şereflisi olan insan için çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise “Güzel bir Kurban Bayramını daha kurban hizmeti noktasında tamamladık. Belediyemizin artık geleneksel hale gelen kurban kesim hizmetini kazasız belasız tamamladık ve hemşerilerimize kurban ibadetini ibadet şuuru içerisinde yapabilmek nasip oldu. Bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Belediyecilik böyle bir şey. Belediye hizmetleri ve vatandaşa hizmet üretmek böyle bir şey. Bayramı olmaz, seyranı olmaz. Herkes tatil yapabilir ama bizlerin tatil yapma gibi bir lüksü asla olamaz. Biz insanlar için çalışıyoruz. Yaratılmışların en şereflisi olan insan için çalışıyoruz. Bu şuurla hareket ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında bu hizmeti alan insandır diyoruz. Allah’ın yaratmış olduğu en şerefli varlık olan insana hizmet etmiş olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Böyle olunca da gecesi, gündüzü, akşamı, sabahı yok. Bayram tatilleri, resmi tatiller gibi böyle bir süreç yok. Biz her daim insanın olduğu her yerde çalışmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar daha sonra önlüğü giyerek, personeline ekmek arası kavurma ikram etti.

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İHA

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