Başkan Narin: 'Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Kayseri'yi ziyaret eden siyasi parti genel başkanlarına atıfta bulunarak 'Halk nezdinde beklentileri tavan yapıp da, vatandaşın ilgisinin taban olduğu siyasi parti genel başkanlarının Kayseri ziyaretlerini gördük. Sayın Erbakan kadar ilgi gören bir lider olmadı' dedi.

PAYLAŞ
  • 25.03.2022 14:25
  • Güncelleme: 25.03.2022 14:25
Başkan Narin: 'Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Kayseri’ye gelen siyasi parti genel başkanlarının beklediği ilgiyi görmediklerini dile getirdi. Öte yandan Narin, YRP Kayseri teşkilatlarının seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ve kongreler gerçekleştirdiklerini söyledi.
‘SAHADAYIZ. SORUNLARI GÖRÜYOR VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ’
YRP Kayseri İl Başkanı Narin, seçim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kayseri’ye gelen siyasi parti genel başkanlarının halk tarafından yeterince ilgi görmediği konusunda atıfta bulundu. Narin, şunları söyledi: “Son günlerde bizleri kongre heyecanı sardı. Seçimin yaklaştığını düşünerek Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak hazır olduğumuzu göstermek açısından 16 ilçemizi tamamlamıştık. Develi kongremizi tamamladık, yarın iki kongremiz birden olacak. Bünyan ve Tomarza ilçemizin kongrelerini yapacağız. Daha sonra merkez ilçelerimizin kongrelerini yapacağız Ramazan ayı içerisinde ve bayramdan sonra mayısın sonuna doğru il kongremizi yapacağız. Orada seçim startını vereceğiz. Kongrelerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi rüzgarına, çatısının altına katılmaya herkesi davet ediyoruz. Biz sahadayız, görüyoruz. Sorunları biliyoruz ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Son zamanlarda gördüğümüz bir durum, bizim Genel Başkanımızdan sonra Kayseri’ye gelen Genel Başkanların ilgi görmüyor. Yalnızca bizim Genel Başkanımızın büyük bir ilgiyle karşılandığını gördük. Beklentilerin tavan yapıp da tabanda olan liderlerin Kayseri’ye gelişindeki karşılanmasını ve halk tarafından görülen teveccühü görüyoruz. Ancak Fatih Erbakan Kayseri’ye geldiğinde milletimizin göstermiş olduğu teveccühü de görüyoruz. Bunu da inşallah ileride de göreceğiz. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi bu parkta yaşayacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi bu parkta yaşayacak

Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: 'Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız'

Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: 'Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız'

Başkan Narin: 'Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban'

Başkan Narin: “Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban”

Gece artan şiddetli kaşıntıya dikkat

Gece artan şiddetli kaşıntıya dikkat

YÖK Başkanı Özvar: 'Performansa göre araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecek'

YÖK Başkanı Özvar: 'Performansa göre araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecek'

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi