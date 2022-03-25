Başkan Narin: “Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban”

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Kayseri’ye gelen siyasi parti genel başkanlarının beklediği ilgiyi görmediklerini dile getirdi. Öte yandan Narin, YRP Kayseri teşkilatlarının seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ve kongreler gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘SAHADAYIZ. SORUNLARI GÖRÜYOR VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ’

YRP Kayseri İl Başkanı Narin, seçim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kayseri’ye gelen siyasi parti genel başkanlarının halk tarafından yeterince ilgi görmediği konusunda atıfta bulundu. Narin, şunları söyledi: “Son günlerde bizleri kongre heyecanı sardı. Seçimin yaklaştığını düşünerek Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak hazır olduğumuzu göstermek açısından 16 ilçemizi tamamlamıştık. Develi kongremizi tamamladık, yarın iki kongremiz birden olacak. Bünyan ve Tomarza ilçemizin kongrelerini yapacağız. Daha sonra merkez ilçelerimizin kongrelerini yapacağız Ramazan ayı içerisinde ve bayramdan sonra mayısın sonuna doğru il kongremizi yapacağız. Orada seçim startını vereceğiz. Kongrelerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi rüzgarına, çatısının altına katılmaya herkesi davet ediyoruz. Biz sahadayız, görüyoruz. Sorunları biliyoruz ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Son zamanlarda gördüğümüz bir durum, bizim Genel Başkanımızdan sonra Kayseri’ye gelen Genel Başkanların ilgi görmüyor. Yalnızca bizim Genel Başkanımızın büyük bir ilgiyle karşılandığını gördük. Beklentilerin tavan yapıp da tabanda olan liderlerin Kayseri’ye gelişindeki karşılanmasını ve halk tarafından görülen teveccühü görüyoruz. Ancak Fatih Erbakan Kayseri’ye geldiğinde milletimizin göstermiş olduğu teveccühü de görüyoruz. Bunu da inşallah ileride de göreceğiz. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”

