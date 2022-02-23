Başkan Köse 'Var gücümüzle çalışıyoruz''

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse katıldığı toplantıda, Yozgat'ı ortaya çıkarmak adına şehrimizin vizyonunu değiştirecek projelerimizi hazırlayıp hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.

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  • 23.02.2022 14:43
  • Güncelleme: 23.02.2022 14:43
Başkan Köse 'Var gücümüzle çalışıyoruz''
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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse katıldığı toplantıda, "Yozgat’ı ortaya çıkarmak adına şehrimizin vizyonunu değiştirecek projelerimizi hazırlayıp hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Köse, şehirde gerçekleştirilen, planlanan ve devam eden çalışmalarla

ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirerek, yol ve dava arkadaşların değerli fikirlerinden istifade ettiklerini söyledi. Başkan Köse burada yaptığı açıklamada, ”Yozgat Belediyesi olarak şehrimiz için bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bundan sonra yapacağımız çalışmalar konusunda da istişarelerimize devam ediyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizle bir araya gelerek birebir fikir alışverişinde bulunup hem gönül köprüleri kuruyor hem de şehrimizin geleceği adına hazırlanan projelerimize onların fikirleri ile yön veriyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile devam eden çalışmalarımızda halkımızın istek ve beklentileri bizler için önemli. Şehrimizin tüm dinamikleri ile bir araya gelerek yaptığımız fikir alışverişi toplantılarına AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan Bey ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız toplantıyla devam ettik. Yozgat Belediyesi olarak şehrimizde gerçekleştirdiğimiz, planladığımız ve çalışmaları süren projelerimiz hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantıda kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızın fikirlerinden istifa ettik. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyelerimizin projeler hakkında görüş ve önerilerini aldık. Hemşehrilerimizin daha yaşanabilir, ticari hayatı daha hareketli, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir Yozgat’a kavuşmaları adına çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdüreceğiz. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehrilerimizin gönlündeki Yozgat’ı ortaya çıkarmak adına şehrimizin vizyonunu değiştirecek projelerimizi hazırlayıp hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile gece geç saatlere kadar Belediyemiz tarafından hayata geçirilen, çalışmaları devam eden ve hazırlıkları yapılan projelerimize dair sunumumuzu dinleyip bizlere fikirleri ile destek olan başta AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan Bey ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA

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