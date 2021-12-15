Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçı için taraftarların ilgi göstermesini istedi.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 15:14
Başkan Gözbaşı'dan maça davet
Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçı için taraftarların ilgi göstermesini istedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçı için taraftarların ilgi göstermesini istedi.

Süper Lig’in 17.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılı takım oyuncuları, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını sürdürürken, kulüp yetkilileri de Pazar günkü maçta tribün desteğini alabilmek adına çalışmalar yapıyor.

Kayserispor Kulübü, taraftarların maça ilgi göstermesi için Gaziantep FK maçı bilet fiyatlarını 10 TL ile 40 TL arasında tuttu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Gaziantep FK maçı bizim için son derece önemli. Bu müsabakada taraftarlarımız desteğini çok fazla hissetmek istiyoruz. Bizler kulüp olarak bilet fiyatlarını son derece ucuz tuttuk. Taraftarımızı Pazar günü stada bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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