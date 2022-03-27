Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Sosyal sorumluluk çalışmamıza katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geçirmiş olduğu elim bir kaza sonucu iki kolunu kaybeden Sevim Nur kızımıza biyonik kol takılmasına katkı sağlayan ve destek olan hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

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  • 27.03.2022 10:57
  • Güncelleme: 27.03.2022 11:46
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Sosyal sorumluluk çalışmamıza katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geçirmiş olduğu elim bir kaza sonucu iki kolunu kaybeden Sevim Nur kızımıza biyonik kol takılmasına katkı sağlayan ve destek olan hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

Üniversite Öğrencisi olup aynı zamanda çalışarak eğitim giderlerini karşılamaya çalışan Sevim Nur’un biyonik kolları ile artık yaşama devam edebileceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Geçirmiş olduğu kaza neticesinde iki kolunu kaybeden Sevim Nur kızımıza belediyemiz öncülüğünde ve katkıları ile bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız oldukça ses getirdi ve yoğun bir ilgi ile karşılandı. Bir çok iş insanı ve hayırsever hemşerilerimiz adeta destek için yarıştılar. Kızılay Kayseri Şubemizin de katılımları ile de 2 iki biyonik kol kımızıma takılarak, günlük yaşamına devam etmesi sağlandı. Bundan çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile aileyi ziyaret ederek Sevim Nur’a manevi destekler ile tekrar hayata bağlanmasına vesile olduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserililerin sadece okul, sağlık ocağı, cami gibi hayırda yarışmadığını bunun en güzel örneğini bu sosyal sorumlulukta sergilediğini sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
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