Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek 'Hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' dedi.

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  • 09.07.2022 14:25
  • Güncelleme: 09.07.2022 15:32
Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; “Hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olmasından dolayı vatandaşlarda memnuniyet oluşturuyor. Bayramın ilk gününde kurban kesim yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımız; sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmek için Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet ve diğer kesim yerlerimizle ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi bir şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da sekizincisi gerçekleştirdiğimiz uygulamadan yararlanıp, memnuniyetlerini bildirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Kesim merkezimizde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesiliyor olması, en güzel şekilde paketlenip teslim edilmesi halkımız tarafından büyük beğeni topluyor. Ayrıca kesim yerimizde ücretsiz veteriner hizmeti de veriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontörlünden geçtikten sonra kesiliyor. Özellikle düzenli bir ortamda çevreyi kirletmeyen bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, insanların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle ekmek arası kavurma ve ayrandan oluşan ikramlardan servis etti. Mobil kesim hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirten vatandaşlar ise mükemmel olarak nitelendirdikleri organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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