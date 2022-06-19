Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinin Kayseri'de tek olduğunu, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

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  • 19.06.2022 12:44
  • Güncelleme: 19.06.2022 14:07
Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçen yıl, Oymaağaç Mahallesi’nden Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisine taşınan kurban kesim ve kurban satış alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hummalı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Erkilet Bülbül Pınar Mevkiinde kurban kesim ve satış yerindeyiz. Malum olduğu üzere geçen yıl, Oymaağaç kurban kesim ve kurban satış yerini buraya taşımıştık. Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan burası, bu yılda Kayserili hemşehrilerimize hizmet verecek. Geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerle vatandaş memnuniyeti oluşturacak şekilde hizmet veriyoruz. Kayseri’de kurban kesim hizmeti yapan tek belediyeyiz. Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şükür Allah’a yıllardan beri uygulamış olduğumuz bu hizmeti, bu yılda çalışmalarımız son aşamalara geldi. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz ve diğer müdürlükler gereken tedbirleri alıyor. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir."

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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İHA

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