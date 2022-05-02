Başkan Çolakbayrakdar'dan Beyazşehir'e bayram müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Beyazşehir Mahallesi’nde yoğun tempoda sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Daha güzel Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde alternatif yol, park yapımı ve yeni yeşil alan gibi çalışmalar yapacaklarını ayrıca bölgeye yeni bir Kafe Sinan tesisini kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Beyazşehir Mahallesi’nde 2 kilometreden fazla alternatif yol ile 1 kilometreden fazla yenileme çalışmalarının olacağı alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için çalıştıklarını söyledi. Saha çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların güzelleşmesiyle sahalarda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı artırdık. Bu noktada Beyazşehir Mahallesi’ndeki Koçkaya, Çınarbaşı ve Hereke Caddesi’nde alternatif yol ile yenileme çalışmalarımız sürüyor. Beyazşehir Mahallemizde yenilenmesi gereken iç yollarını yenileyeceğiz. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut parkların yenilenmesi, çevre düzenlemesi, yeni parkların yapılması ve yeni yeşil alanların oluşturulması da bu yılki programlarımızın içerisindedir. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca bu bölgeye bir de Kafe Sinan’ı kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha ferah bir Kocasinan için çalışmaları artırarak, devam edeceklerini sözlerine ekledi.