Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

Kocasinan Belediyesi'nin 7 ay önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.04.2022 12:10
  • Güncelleme: 19.04.2022 12:29
Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin 7 ay önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği ‘Gönül Kazan’ı projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olan bir belediye olarak, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarında yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler, her zaman onların yanındayız. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu noktada 7 ay önce başlattığımız ve Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü 138 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı. Kocasinan’ın kadim büyükleri ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a dua etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 138 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 138 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM'da çözüldü

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM’da çözüldü

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

DAHA FAZLA
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: 'Bu halk kuyrukları hak etmiyor'

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: “Bu halk kuyrukları hak etmiyor”

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'