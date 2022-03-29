Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'

2022 yılında yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeşillendirme çalışmalarıyla Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini söyledi.

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  • 29.03.2022 14:35
  • Güncelleme: 29.03.2022 15:07
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılında yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeşillendirme çalışmalarıyla Kayseri’yi daha da güzelleştireceklerini söyledi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yeni gelen 10-20 yaş arası ağaçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidanlığa yeni gelen ağaçları saksılandırma çalışması yapan ekibe kolaylıklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Kocasinan’ı her alanda geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlkbahar ile birlikte havalar ısınmaya başladı. Bahar aylarının herkes için farklı güzelliği var, ama belediye olarak baharın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Çünkü bahar ile birlikte yeni ve farklı çalışmalarımızı hayata geçireceğimiz bir zaman dilimidir. Özellikle şehrin güzelleşmesi adına yeni parkların yapılması ve yeni ağaçlandırma çalışmaların yapılması ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Bu noktada yeni gelen ağaçların saksılandırma çalışmalarının yanı sıra daha önce burada yetiştirip, büyüttüğümüz ağaçları da toprakla buluşturmaya başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yoğun bir programla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Şehrimizi güzelleştirme adına güzel bir bahar dönemi geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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