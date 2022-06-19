Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'

Kocasinan Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan 850 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki 4. Cadde'nin alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmalarını hem gündüz hem de gece yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve Kayseri için gece-gündüz büyük bir azimle çalıştıklarını vurguladı.

PAYLAŞ
  • 19.06.2022 12:33
  • Güncelleme: 19.06.2022 12:39
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayan 850 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki 4. Cadde’nin alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmalarını hem gündüz hem de gece yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve Kayseri için gece-gündüz büyük bir azimle çalıştıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin en işlek yerlerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Eski Sanayi bölgesinde gece -gündüz demeden yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle hem gündüz hem de gece takip eden Başkan Çolakbayrakdar; “Yaklaşık bir aydır altyapı çalışmalarının devam ettiği Eski Sanayi bölgesinde asfaltlama çalışmalarına başladık. KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz ve telekomünikasyon gibi tüm alt yapı kurumları ile birlikte belli bir zaman diliminde çalışarak, bu aşamaya getirdik. Havayı hatlar yer altına alındı. Bölgenin doğalgaz tesisatı yapıldı ve alt yapıda gereken yenileme çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar’ın gece yaptığı açıklama da ise; “Kocasinan Belediyesi ekipleri, her alanda olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğümüz de sahada çalışmalarına devam ediyor. Eski Sanayi Bölgesindeki 4.caddede çalışmalarımızı tamamlıyoruz ve hafta başında esnaflarımız dükkanlarını aştığı zaman yenilenmiş bir alt yapısıyla birlikte kullanmaya başlayacaklar. Kocasinan’ımızın birçok bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla bu yazı dolu dolu geçireceğiz ve Kayseri’yi yenilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alacağı bir Kocasinan sunmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde

Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde

Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Murat Avcı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Murat Avcı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'

Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Cankurtaran Dursun Balkaya: 'Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli'

Cankurtaran Dursun Balkaya: "Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli"

DAHA FAZLA
Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi

Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi

Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü 'Hastalarımız iyileştiklerini göstererek, topluma karışacaklar'

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü; “Hastalarımız iyileştiklerini göstererek, topluma karışacaklar”

Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi

Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi