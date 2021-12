Başkan Çolakbayrakdar: '2022 yılı, Kocasinan'da projelerin açılış yılı olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 2022 Yılı’nın Kocasinan’da projelerin açılış yılı olacağını söyledi.

Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti. 2021 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “2022 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız” dedi. “Kocasinan için çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern, daha temiz ve daha yaşanabilir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Kıymetli hemşehrilerim, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da pandemi nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için her zamankinden daha gayretli ve daha fazla çalıştık. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada Kocasinan’ın her bir tarafına daha kaliteli ve daha iyi hizmet götürebilmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Koronavirüs ile mücadelede büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 2022 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, marka ve model şehir olan Kayseri’yi yapılan hizmetlerle daha ileriye taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.