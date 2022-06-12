Başkan Çetindağ: '700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz'

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyleyerek, 'Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 12.06.2022 09:51
  • Güncelleme: 12.06.2022 09:51
Başkan Çetindağ: '700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyleyerek, “Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz” dedi.

Başkan Çetindağ, Ankara ve Adana’dan sonra buğday üretiminde 4. sırada yer alan Sivas’ta, 3 milyon 885 bin dekarlık alanda hububat üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kentte 2 milyon 500 bin dekarlık alanda da buğday ekiliyor. Geçen yıl biliyorsunuz kuraklıktan dolayı Sivas’ımızda 400-450 bin ton civarında rekolte oldu. Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz" dedi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatına uyduk”

Girdiler aşağı çekilirse fiyatların gayet uygun olduğunu belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Buğday hasatları bazı yörelerimizde başladı. Sivas’ta temmuz ayının ilk haftalarıyla birlikte başlayacak. Bizim çiftçimizin ekebilmesi için ülkemizi dışarı bağımlı yapmamak için motorin ve gübre fiyatlarının düşürülmesi lazım ki bizim çiftçimiz başka yerlere muhtaç olmadan bunun alt yapısını kursun. Girdiler aşağı çekilirse fiyatlar gayet uygun ama girdiler yükselmeye devam ederse çiftçilerimiz sıkıntı yaşamakta. Cumhurbaşkanımızın talimatına uyduk ve ekilmedik yer bırakmadık" dedi.

“Bu ülkeye en güzel buğdayı veririz”

Girdilerin düşürülürse buğday ihracatının dünyaya açılacağından bahseden Başkan Çetindağ, “Bu yıl buğday rekoltemiz iyi olacak inşallah. Bizim tek istediğimiz girdilerin düşürülmesi ve çiftçilerimizin buğday ekmesi ki böylece dünyaya ihracat yapabilelim. Girdilerin yüksek olması çiftçilerimizi kara kara düşündürüyor. Geçen yıl biliyorsunuz kuraklıktan dolayı Sivas’ımızda 400-450 bin ton civarında rekolte oldu. Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz. Amacımız daha kaliteli bir rekolte almak, iç ve dış piyasaya buğday vermek. Eğer girdilerin fiyatları düşürülürse bu ülkeye en güzel buğdayı veririz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çilingir Mehmet Şimşek: 'Kapılar hırsızlar tarafından albenili hale geldi'

Çilingir Mehmet Şimşek: “Kapılar hırsızlar tarafından albenili hale geldi”

KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda

KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda

Eczacılar sitemli

Eczacılar sitemli

Doğa Dostu Çocuklar Kitap Okuyor

Doğa Dostu Çocuklar Kitap Okuyor

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Milletvekili Ataş:'Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır.'

Milletvekili Ataş:'Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır.'

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizm işletmecisi Orhan: 'Geçmişte uçağa binmek lükstü. Şimdi otobüse binmek de lüks oldu'

Turizm işletmecisi Orhan: “Geçmişte uçağa binmek lükstü. Şimdi otobüse binmek de lüks oldu”

644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi

644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Saadet Partisi'nden zamlara bisikletli protesto

Saadet Partisi’nden zamlara bisikletli protesto

17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Kick Boks siyah kuşak 'Dan' sınavı Kayseri'de yapıldı

Kick Boks siyah kuşak ‘Dan’ sınavı Kayseri’de yapıldı

Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı

Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı