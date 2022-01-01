Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen diyanet gençlik merkezinde yılın son gününde gençlerle bir araya geldi.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 12:54
Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen diyanet gençlik merkezinde yılın son gününde gençlerle bir araya geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen diyanet gençlik merkezinde yılın son gününde gençlerle bir araya geldi.

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, İlçe Müftüsü Emin Patan, din görevlileri ve gençler katıldı. Programda gençlere örnek bir Müslüman olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan protokol, gençlerle hasbihal etti.

Programda yapılan bilgi yarışmasında sorulara doğru cevap veren gençlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Yatsı namazı sonrası sıcak çorba ikramının ardından program sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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