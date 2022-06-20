Başkan Cabbar'dan Kurban Bağışı Kampanyasına destek

2022 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanın, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Çarşı Cami önüne kurban standı açıldı.

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  • 20.06.2022 10:38
  • Güncelleme: 20.06.2022 11:39
Başkan Cabbar'dan Kurban Bağışı Kampanyasına destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanın, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Çarşı Cami önüne kurban standı açıldı.

Develi Müftüsü Emin Patan’ın bilgilendirmede bulunduğu standı ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, vekâletle kurban standına bağışta bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında muhtaçlara kurban sevinci yaşatmak için Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir özen ve itina ile gayret gösterdiğini belirten Başkan Cabbar; “İmkân sahibi vatandaşlarımızı da Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın güvencesi altında gerçekleştirilen kurban bağış kampanyasına davet ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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