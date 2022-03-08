Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'

Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek Mesleki Eğitime Kazandırma (MEK) Programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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  • 08.03.2022 10:38
  • Güncelleme: 08.03.2022 10:58
Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek Mesleki Eğitime Kazandırma (MEK) Programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yürütülecek program kapsamında saha ekipleri tarafından hanelere ve işyerlerine yapılan ziyaretlerle eğitim dışında kalmış Türk ve yabancı uyruklu çocuklar tespit edilmekte ve kayıt şartlarını taşıyan 14-18 yaş arası çocuklar mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilirken, temel eğitimini tamamlamamış 14 yaşından küçük çocuklar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilerek eğitime kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ziyaretler esnasında saha ekipleri hane halkına ve işyeri çalışanlarına Mesleki Eğitim Sistemi hakkında eğitimler de vermektedir ve bu eğitimlere katılanları katılım belgesi ile belgelendirilmektedir. İşyerlerinde usta öğretici belgesi sahip olmadığı tespit edilen ustalara ’usta öğreticilik’ belgesine erişim ve devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eğitim dışı kalmış çocukların Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla eğitimlerine devam etmelerini, eğitimlerinin sonunda Kalfalık/Ustalık belgelerine ve lise diplomalarına erişmelerini ve istihdama katılımlarını hedefleyen MEK Programı kapsamındaki çalışmalar önümüzdeki günlerde başta Develimiz olmak üzere tüm Kayseri’de devam edecek.

Yürütülecek projenin hem meslek edinmeye hem de istihdama büyük katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “(MEK) Projesi kapsamında, mesleki eğitime kazandırılan her gence iş imkânının olması, öğrencilik haklarının tamamından faydalanması ilçemiz gençleri için büyük avantaj bu konuda mesleki eğitim merkezlerinin önemi artmaktadır. Develi Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor; Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İHA

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