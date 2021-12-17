Başkan Büyükkılıç, yeni asfalt plenti tesisini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Agrega Üretim Tesisleri bünyesinde kurulan saatte 240 ton sıcak asfalt kapasiteli yeni asfalt plenti çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 10:36
Başkan Büyükkılıç, yeni asfalt plenti tesisini yerinde inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Agrega Üretim Tesisleri bünyesinde kurulan saatte 240 ton sıcak asfalt kapasiteli yeni asfalt plenti çalışmalarını yerinde inceledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Agrega Üretim Tesisleri bünyesinde kurulan saatte 240 ton sıcak asfalt kapasiteli yeni asfalt plenti çalışmalarını yerinde inceledi.

Gesi Gürpınar’daki yeni yapılan asfalt plenti çalışmalarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a Öksüt Madencilik Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Alan Bickford da eşlik etti. Gezi esnasında, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Öksüt Madencilik arasında sosyal sorumluluk anlayışı ile hayata geçirilen yeni asfalt plentinin modern ve teknolojinin en üst düzeyi bir tesis olacağını belirterek, “Hakikaten anlamlı bir jest yapmak suretiyle şehrimize sahip çıkan, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde destek olan David Bey başta olmak üzere Öksüt Madencilik’in çok değerli yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Piyasanın en sağlıklı, en kaliteli, en modern, en kapasiteli, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis olacağını ifade eden Büyükkılıç, “Saatte 240 ton sıcak asfalt üreten modern, teknolojinin en üst düzeyi ve kum ocağımızın da hemen yanı başında olup yakın olmasından dolayı ekonomik, ergonomik olan bir tesisimizi Büyükşehir Belediyemizle buluşturmuş oluyoruz. Şehrimize, belediyemize hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

Öksüt Madencilik Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Alan Bickford ise ortak projede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Heyet, daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.

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İhlas Haber Ajansı

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