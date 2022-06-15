Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, memleketi olan Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'ni de ziyaret etti, tarihi Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşları da dinleyen Büyükkılıç, üreten vatandaşların taleplerine anında cevap verdi.

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  • 15.06.2022 14:45
  • Güncelleme: 15.06.2022 15:29
Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, memleketi olan Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi’ni de ziyaret etti, tarihi Hamidiye Medresesi’nde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşları da dinleyen Büyükkılıç, üreten vatandaşların taleplerine anında cevap verdi.

Kayseri’de yaşanan yoğun yağış nedeniyle sel felaketi yaşayan Yahyalı bölgesine hem selde zarar gören çevreyi ziyaret etmek hem de doğa harikası ve turizm değeri olan Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı gibi noktaların incelenmesi çerçevesinde Vali Gökmen Çiçek ile ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra güzergâh üzerinde bulunan memleketi Develi’deki Şıhlı Mahallesi’ni de ziyaret etti.

Şıhlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Çiçek ile mahallelinin talep ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretinde Develi Belediyesi’ne ait un değirmenini inceleyen Büyükkılıç, un değirmenini işleten kadın işletmecinin, değirmenin zemininin iyileştirilmesi talebine ise anında karşılayacakları cevabını vererek, “Hayırlı olsun” dedi.

Develi Şıhlı Mahallesi’ndeki II. Abdulhamid Han döneminde inşa edilen Hamidiye Medresesi’ne de ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç ile Vali Çiçek, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. Büyükkılıç ve Vali Çiçek, incelemelerde bulundukları medrese içerisindeki düzenleme çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Büyükkılıç ziyarette, hemşerileri ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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