Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 'Ustalarla Sezai Karakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi' düzenlediği etkinlikle şiir severlerin gönlüne dokundu.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 11:15
Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 'Ustalarla Sezai Karakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi' düzenlediği etkinlikle şiir severlerin gönlüne dokundu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Ustalarla Sezai Karakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi’ düzenlediği etkinlikle şiir severlerin gönlüne dokundu.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ustalarla Sezai Karakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi’ programına eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile eşi Emine Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Şiir dinletisinde şiir severlerle buluşan edebiyat dünyasının usta isimleri Hayati İnanç, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Yrd. Doç. Ömer Demirbağ, Dr. Celal Fedai, Muhsin İlyas Subaşı ve Mustafa İbakorkmaz, vatandaşlara şiir dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdikleri birbirinden anlamlı şiirlerle Kayserililerin gönlüne dokunan şair ve yazarlar, izleyicilerden tam not aldı. Duygulu anların yaşandığı ve büyük beğeni alan şiir dinletisi sonunda günün anısına şair ve yazarlara çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi kadim bir medeniyet şehri olarak sadece ticaret, endüstri merkezi olmaktan öte, bir kültür merkezi olarak anılması, bilinmesi ve tanınması adına oldukça yoğun çalışma yürütüyoruz. Kayseri, Seyyid Burhaneddinlerin, Hunat Hatun, Mehmet Melikgazi hazretleri, Gevher Nesibe Sultan, Davud El Kayseri ve tabi ki Ahmet Remzi Akyüreklerin ve benzerlerinin şehridir. Üstat Sezai Karakoç, diriliş nesli olarak ilk tanıştığımız mütefekkir, şairlerden birisidir” diye konuştu.

Kültürel çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, “Siz hemşerilerimize layık olma yolunda Kayseri’yi fiziki olarak imar etmenin ötesinde, kültürel yönüyle zengin etmenin arayışların, çalışmaların gayretleri içerisindeyiz. Birbirinden değerli tüm üstatlarımıza saygılarımızı sunuyorum” dedi. Edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç ise geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kitap fuarını hatırlatarak, “Fuara, 815 bin ziyaretçi katıldı. Hayırlı mübarek, bereketli olsun. Kendi rekorunu geçti” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Şiir dinletisi, merhum şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç ve Osmanlı Mevlevilerinden Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan, devrinde Türkçe’yi en iyi bilenler arasında yer alan Kayserili yazar, şair Ahmet Remzi Akyürek anısına gerçekleştirildi.

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İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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