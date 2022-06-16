Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-19 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

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  • 16.06.2022 12:03
  • Güncelleme: 16.06.2022 13:31
Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-19 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencilerin destekçisi olduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında yer almayı ve her fırsatta onları desteklemeye devam edeceğiz. Zorlu bir yıl oldu. Bu maratonda çok yoruldular ve emek verdiler. Gençlerimizi her zaman desteledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sınavda başarılı olmak için ellerinde ne geliyorsa yapacaklarına olan inancımız tam.”

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Tüm öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin” diye konuştu.

YKS’ye girecek öğrenciler 18-19 Haziran tarihlerinde sınav kağıtlarını göstererek toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecekler.

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İHA

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