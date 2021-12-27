Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas-Furkan Doğan hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını denetledi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 15:35
Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas-Furkan Doğan hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını denetledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas-Furkan Doğan hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını denetledi.

Başkan Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde devam eden Talas Raylı Sistem Hattı’nda gerçekleştirdiği denetlemede, ilgili personelden çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aldı. Her fırsatta Kayseri’de yürütülen raylı sistem hatlarını yerinde denetleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonunda çalışmaları hızla devam etmekte olan 300 milyon TL maliyetli yaklaşık 6 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi’ne ilişkin altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaşımda güvenliği, hızı ve konforu arttırmak amacıyla yeni projeler üreten, mevcut ulaşımda ise iyileştirmeler yapan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehri demir ağlarla örme gayesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi’nin inşa çalışmaları sürerken, diğer taraftan ise Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı Projesi’nin inşa çalışmaları yürütülüyor. İki tramvay hattının da aynı anda bitirilerek, Kayserililerin hizmetine sunulması planlanıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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