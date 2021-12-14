Palas'a 6 ayrı müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Palas'a kazandırılan ve kazandırılacak olan elektrikten eğitime, sıcak asfalttan spora kadar 6 ayrı hizmetin müjdesini verdi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 11:37
Palas'a 6 ayrı müjde
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Palas'a kazandırılan ve kazandırılacak olan elektrikten eğitime, sıcak asfalttan spora kadar 6 ayrı hizmetin müjdesini verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Palas’a kazandırılan ve kazandırılacak olan elektrikten eğitime, sıcak asfalttan spora kadar 6 ayrı hizmetin müjdesini verdi.

İlçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Sarıoğlan Palas Mahallesi’nde çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’de hizmetten hizmete koşturduklarını ifade ederek, Palas’a kazandırılan ve kazandırılacak olan 6 ayrı hizmetin müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, Palas’a elektrikten eğitime, sıcak asfalttan spora kadar projeleri şöyle anlattı:

“Sarıoğlan’ımızın Palas beldesindeyiz. Şehirciliği bilen bu şirin kasabamızın elektrik temin ve tedariki açısından altyapısının en güzel çalışmasının yapıldığını paylaşıyor, elektrik şirketimizin yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu arada Palas’ımızın Sarıoğlan, Sivas yolu ayrımından yaklaşık 10 kilometre içeri doğru olan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Bu mahallemizde ilkokul talebi onu da hayata geçirdik. Camimizin restorasyonu konusu var. Vakıflar Bölge Müdürümüz ile görüştük, onu da takip edeceğiz, onu paylaşıyoruz. Kanalizasyon ile ilgili çalışma talebi var, onunla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ile takip boyutumuz var. Projemiz, kaynağımız hazır ama doğal sit olduğu için korunması gereken alan olduğu için hukuki boyutunu aşmak için gayretimizi gösteriyoruz. Bir halı saha daha istediler, bugünün bereketi o olsun, onu da yapalım. Palas bizlere geçmişten beri sahip çıkan, gönül insanlarının olduğu mahallemiz, kasabamız, canımız ciğerimizdir.”

Ayrıca 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin kente kazandırılacağını belirten Büyükkılıç, “İnşallah o da yapılınca, Palas’tan zaten Kayseri’ye epeyce işçi gitmesi, gelmesi söz konusu oluyor. O da sizin için bir büyük kazanım olacak. Buradaki tecrübelerin orada değerlendirmesi söz konusu olacak. İnşallah bir de hastane projesi var. O da benim alanım değil ama dün görüştüğümüz için paylaşıyorum Palas’ımız, Sarıoğlan’ımız, Çiftliğimiz o bölgede bir hastane projesinin olacağı da konuşuluyor. İnşallah o da hayata geçer. Biz hizmetlerimizle bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bundan birkaç ay önce verdiğimiz söz üzerine uğrayacağız dedik. Biraz da gecikerek de olsa uğramış olduk. İnşallah değişik zamanlarda yine geliriz. Okulumuzun çevre düzeni bitince, burada hizmetlerimiz tamamlanıp cıvıl cıvıl öğrencilerimiz gelince yine ziyaret ederiz. Bu hizmet fırsatlarını bize sizler veriyorsunuz, minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah sizlere karşı bizi mahcup etmesin. Bu arada dua ediyoruz, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın diye dua ediyoruz” dedi.

Palas ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, çocuklarla fotoğraf çekindi ve onlara Yukatel Kayserispor atkısı hediye etti.

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İhlas Haber Ajansı

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