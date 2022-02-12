Başkan Büyükkılıç'tan OSB'lere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri ve ticaretin merkezi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Büyükkılıç, sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ziyaretinin ardından İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte ilk olarak İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ve yönetimini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, İncesu’yu çok önemsediklerini vurgulayarak, “İncesu, Kayseri’mizin en şirin gelişen, güzelleşen bir ilçesidir. Daha ileriye taşımak için sanayicimizle, belediyemizle, yatırımlarımıza, hayvancılık ve tarımda olmak üzere hepsini düşünerek hareket etmek durumundayız. Değerli başkanımızla istihdam konusunda çalışan kardeşlerimizin daha konforlu, daha huzurlu, daha kısa zamanda vakit kaybına sebep olmadan ulaşımı sağlama açısından onu da istişare ettik. Gerek büyük organizemiz, gerek İncesu Organizemiz olmak üzere İncesu ikisine de hitap eden konumda, o açıdan çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır da sanayici ve yatırımcılar olarak Başkan Büyükkılıç’ın desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi;

“Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten sanayiciler, yatırımcılar olarak bizlere sizlerin kol kanat germenizden çok memnuniyet duyuyoruz. Siz hepimizin başkanısınız. Hem organizemizin, hem şehrimizin hem de ilçelerimizin başkanısınız. Bu birliktelik, bu beraberlik olduğu müddetçe Kayseri olarak bizim üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarımız yoktur. Birlikten kuvvet doğar, hepimizin amacı Kayseri’mizi daha yükseklere, daha güzel yerlere taşımaktır. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hangi konumuz olursa olsun sizlere ilettiğimiz de bizlere yardımcı oldunuz, Allah razı olsun.”

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Özkaya da, Başkan Büyükkılıç’a belediye başkanlığının yanı sıra ağabeylik yaptığını belirterek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız belediye başkanı olmaktan ziyade bir büyüğümüz, bir ağabeyimizdir. Ne zaman bir derdimiz olsa tek bir telefon ile ulaşabildik, sorunlarımızı çözdü. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, her zaman sizleri yanımızda hissediyoruz. Bu da bize sinerji, güç veriyor. Diyoruz ki arkamızda bir büyüğümüz var. Bu bizlere cesaret veriyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinin ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti. Burada Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nun kapıda karşıladığı Başkan Büyükkılıç, İmamoğlu’na yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Hem Yunus başkanımıza hayırlı olsun diyelim, hem de ziyaret edip, üzerimize düşen herhangi bir yapmamız gereken çalışma varsa paylaşalım dedik. Şehrimizin gelişmesi adına, şehrimizdeki yatırımcı kardeşlerimiz adına dua edelim, dua alalım dedik. Şehrimizi hep beraber, birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hizmetimizi Cenab-ı Allah bereketlendirsin. Şahsınızı ve yönetiminizi tebrik ediyoruz, hayırlı olsun, berekete vesile olsun” şeklinde konuştu. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da; “Siz değerli başkanlarımızın da desteği ile tecrübelerinden faydalanarak, vazifemizi sanayicimize nasıl katkıda bulunuruz, nasıl uğraşırız, bunun çalışmasını yapacağız. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sizlerin tecrübelerinin yanı sıra duası da çok önemli” dedi.