Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatanlılara Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeli 40 ton nohut tohumu dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 25.04.2022 11:42
  • Güncelleme: 25.04.2022 13:06
Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatanlılara Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeli 40 ton nohut tohumu dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

Tarıma, hayvancılığa, üretime özel bir önem veren, bu alanda 3 yılda 100 milyon TL bütçe harcayan, sadece 3 ayda 25 milyon TL’yi aşkın 3 bin ton tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçinin yanında yer almaya devam ediyor. Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtımı tüm hızıyla sürerken, Özvatan ilçesinde iftar programına katılan Başkan Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine müjde verdi. Başkan Büyükkılıç, verdiği müjdede, “Sarıoğlan’da nohut tohumu dağıtmıştık, şimdi de Özvatan’da dağıtacağız. İlçemizde 40 ton nohut tohumu dağıtıyoruz. Elhamdülillah dağıtmaya devam edeceğiz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz” dedi. AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut da, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği nohut desteği sözünü tuttuğunu belirterek, “Özvatanlı çiftçilerimize vermiş olduğu bu büyük destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, büyük mutlulukla Özvatan halkımıza duyuruyoruz” dedi.

Nohut dağıtımı, Özvatan İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Uzmanından kene uyarısı

Uzmanından kene uyarısı

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

DAHA FAZLA
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'