Başkan Büyükkılıç'tan 'çarşı cephe ve zemin düzenlemesi' için istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli ticaret merkezlerinden olan çarşı içerisinde yapılacak cephe ve zemin düzenleme çalışmaları için esnaflarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 14.05.2022 10:33
  • Güncelleme: 14.05.2022 12:02
Başkan Büyükkılıç'tan 'çarşı cephe ve zemin düzenlemesi' için istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin önemli ticaret merkezlerinden olan çarşı içerisinde yapılacak cephe ve zemin düzenleme çalışmaları için esnaflarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, ulaşımdan altyapıya, turizmden sağlığa hemen her alanda kentin çok yönlü gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin estetik yapısını geliştirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli ticaret merkezlerinden olan çarşı içerisinde hayata geçirilecek hizmetlerin ele alındığı ‘Çarşı Cephe ve Zemin Düzenleme Çalışmaları’ istişare toplantısı düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleşen istişare toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, alt yapı kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, her aşamasında Ticaret Odası ile istişare ederek birlikte çalıştıklarını ifade ederek, esnafı mağdur etmeden hayata geçirilmesi yönünde gerekli duyarlılığı göstereceklerinin altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, “Bu etaptan sonra devamını sağlayacak gayretimiz olacak inşallah. Bizimle işbirliğiniz olursa başarırız. Birliğimizin beraberliğimizin bereket olduğunu, başarıya da destek olduğunu bir kez daha paylaşıyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ise katılımcılara çarşı içerisinde yapılacak cephe ve zemin düzenleme çalışmaları hakkında detaylı sunum yaptı. Çarşı içerisinde cephe düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını belirten Elcuman “İhalemizi yaptık, bina bina çalıştık. Çok hızlı bir şekilde yapacağız. İnşallah çarşımızın cazibesini, ömrünü artıracak bir çalışma olacak diye umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte esnafların bu konuda taleplerini de dinledi.

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İHA

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