Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı yatırımlarını değerlendirdiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 22.12.2021 12:20
Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı yatırımlarını değerlendirdiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı yatırımlarını değerlendirdiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en doğudaki ilçelerinden olan ve en uyumlu ilçelerden birisi olarak nitelediği, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız’a ziyarette bulunarak, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kadın ve Gençlik Merkezi’nde vatandaşlarla ve gençlerle buluştu. Burada güreş takımının talebi sonrası Başkan Büyükkılıç, 20 adet güreş kıyafeti sözü verdi. Daha sonra gerçekleşen muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini ifade ederek, şunları söyledi;

“Amacımız yaptığımız çalışmaları hatırlamak, sizlerden gelecek talepler doğrultusunda 2022 yılı için yapacağımız çalışmaları değerlendirip, şekillendirip, talepleri hayata geçirmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile biz sizler için varız, sizlere hizmet için varız. Bizlere bu hizmet fırsatını verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkarak, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sağlayarak, bu ülkeyi bu şehri, bu ilçeyi daha mamur, daha yaşanabilir hale getirmek için ‘ne yapabiliriz’ düşüncesine kafa yoruyoruz.”

Büyükkılıç, muhtarların tamamına söz hakkı ve fırsat verip, hem sözlü hem de yazılı olarak taleplerini alacaklarını vurgulayarak, “Allah’a şükür hiçbir sıkıntımız yok, imkânlarımız da, ekibimiz de var. Yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise konuşmasında “Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için, bu kış şartlarında, coğrafi şartlarda, bizi onurlandırmıştır, mutlu etmiştir” diyerek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bayrak, kış şartlarında Kayseri’nin en çok kar alan ilçesinin Sarız olduğunu belirterek, okullardaki taşımalı sistem ve yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ayrıca, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnafları ziyaret edip, bereketli işler dileyerek, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu.

galeri
galeri
galeri
galeri

iha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem 'kış'

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem 'kış'

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

DAHA FAZLA
Kooperatif mağdurları Meclis'te

Kooperatif mağdurları Meclis'te

MHP'li Özdemir: Yunanistan'ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

MHP’li Özdemir: Yunanistan’ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

ERÜ'de 'İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu' Düzenlendi

ERÜ'de "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu" Düzenlendi

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek