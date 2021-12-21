Haberler / Gündem / Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi PAYLAŞ 21.12.2021 13:24 Güncelleme: 21.12.2021 13:24 Kurumsal Haber Etiketler # muhtar # pınarbaşı # memduh büyükkılıç HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin' Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı Çok Okunanlar 1 MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir 2 Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım 3 Boş arazide erkek cesedi bulundu 4 Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 5 Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret 6 Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı El Bab şehitleri mezarları başında anıldı DAHA FAZLA Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin… Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı