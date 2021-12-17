Başkan Büyükkılıç ödülünü Bakan Varank'ın elinden aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda 'Verimli Ulaşım' projesiyle kazanılan ikincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:29
Başkan Büyükkılıç ödülünü Bakan Varank'ın elinden aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda 'Verimli Ulaşım' projesiyle kazanılan ikincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda ’Verimli Ulaşım’ projesiyle kazanılan ikincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Ülke genelinde mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni Kocaeli Gebze’de Bilişim Vadisi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrif ettiği törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç’a, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da eşlik etti. 53 ilden 468 proje başvurusunun alındığı yarışma kapsamında yapılan ön değerlendirme sonucunda 80 ve üzeri puan alan 107 proje yerinde inceleme aşamasına dâhil edildi. 21 ildeki 107 işletmeye yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. 28 proje ödül, jürinin değerlendirilmesine sunuldu. Değerlendirme sonucu 5 kategoriden 12 işletme belirlendi. Bu kapsamda yarışmada, kamu kategorisinde finale kalan Büyükşehir Belediyesi, kuruluşu olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan "Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi" adlı projesiyle ikinci oldu. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödülleri kazanan şirket ve kamu kurumlarını tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50 bin TL’lik ikincilik ödülünü ve Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından sağlanacak yurtdışı çalışma ziyareti ücretsiz katılma çekini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ödül almaya doymadığını belirterek, ulaşım alanında adeta çağ atlayan ve sürekli gelişme kaydeden kentte, daha konforlu, daha güvenli, daha hızlı ve en önemlisi daha verimli ulaşım konusunda çalışmaların ve gayretlerin devam ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’yi bu ödüle layık gören başta Sayın Bakanımız olmak üzere değerli tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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İhlas Haber Ajansı

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