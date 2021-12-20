Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, taleplerini ve önerilerini dinledi, ilçede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, tarihi Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü gibi doğal güzelliklere sahip Sarıoğlan ilçesinde 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere muhtarlarla birlikte istişare toplantısı yaptı. Sarıoğlan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti İlçe Koordinatörü Şaban Elbiz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 ilçe belediyesi ve 1 büyükşehir olmak üzere Cumhur İttifakı bereketiyle, ağabey kardeş mantığıyla, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, “Yaptıklarımızı şöyle bir kenara koyup onu çok dillendirmek yerine, yapılacakları gündeme alıp önceleyip onları da inşallah hayata geçirme yolunda hep gayret gösteriyoruz” dedi.

Mahalle muhtarlarına seslenen ve muhtarların öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Değerli muhtarlarımız şundan emin olun, hiç çekinmeden konuşun, biz sizi dinlemek için geldik. Biz az konuşacağız, çok icraat yapmak için, unuttuğumuz, yapmamız gereken ne var ise tek tek mikrofonlar dolaşacak. Hem konuşun, hem yazın, mutlaka taleplerinizi iletin. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim. Bizleri seven, güvenen, Sarıoğlan’ımızın çok değerli sakinlerine inşallah layık olma yolunda, 27 mahallemizle, el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhtarlarımız bizim için çok önemli, bizlerin orada sesi olan dostlarımızsınız” diye konuştu. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise, bir aile ortamında, ağabey, kardeş ilişkileri olduğunu belirterek, “Sizleri burada görmekten biz mutlu oluyoruz. İşiniz rast gelsin, Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin sayesinde inşallah hizmet etmeye çalışıyoruz. Göz ardı edilemeyecek şekilde hizmetleriniz var. İşiniz rast gelsin, Allah sizlerden razı olsun. İnşallah hep beraber daha iyi olacak. Biz bir aileyiz, bir abi kardeş ilişkimiz var, hem burada muhtarlarımızla hem sizlerle. İlgi ve alakanız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişare toplantısının ardından Sarıoğlan ilçesinde Belediye Başkanı Ayyıldırım ve muhtarlarla birlikte pazaryerindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.