Başkan Büyükkılıç, Kafkas Derneği'nin Kültür Gecesi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü ile Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen Kültür Gecesi’ne katılarak, Nalmes Dans Topluluğu’nun muhteşem halk dansını izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel açıdan zengin olması yönünde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda ‘kültür sanat dostu’ kimliğiyle şehirde düzenlenen birçok etkinliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte Kayseri Kafkas Derneği’nin Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Kültür Gecesi’ne’ katıldı.

Nalmes Dans Topluluğu’nun muhteşem halk dansını izlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Medeniyetlerin beşiği Kayseri’mizin önemli değerlerinden Çerkes kardeşlerimizle birlikte Nalmes Dans Topluluğu’nun muhteşem halk dansları gösterisini ilgiyle izleyip, keyifli bir akşam geçirdik. Kayseri’nin kültürel açıdan da zengin olduğunu görüyorsunuz. Her zaman sanat ve sanatçıya hak ettiği değeri vereceğiz” dedi.