Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

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  • 14.01.2022 15:55
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:39
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi’nde kıldığı Cuma namazının ardından önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederken, Kayserililer de Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Kayseri esnaf şehridir. Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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