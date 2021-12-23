Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ile görüştü.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 17:17
Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ile görüştü.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ile görüştü.

Son dönemde gıdadan, sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara, Kızılcahamam’da düzenlenen ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın teşrif ederek tecrübe paylaşımında bulunduğu Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve belediye başkanları yer aldı.

805 BELEDİYE BAŞKANININ KATILDIĞI TOPLANTIDA BÜYÜKKILIÇ DA YER ALDI

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na yurt genelinde 805 AK Partili belediye başkanı katılırken, Başkan Büyükkılıç da katılımcılar arasında yer aldı. Programda, yerel yönetimlerdeki sorunlar ve uygulamalar masaya yatırılırken, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de tecrübe paylaşımında bulundu.

Toplantının ikinci gününde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap etti. 30 büyükşehrin 15’inin, 519 büyükşehir ilçesinin 304’ünün AK Partili kadrolarca yönetildiğini ifade eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır” dedi.

3 gün sürecek toplantıda bakanlar, belediye başkanlarına ayrı ayrı sunumlar yapacak.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ TCDD GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Kayseri’deki yatırımların ve projelerin Ankara’da takipçisi olan ve sıkı sık başkente ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, Ankara’daki temasları kapsamında TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş’ı da ziyaret ederek Kayseri’de yürütülen projeler hakkında bilgi istişarelerde bulundu.

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İHA

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