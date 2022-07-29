Başkan Büyükkılıç İletişim Küresi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmeti vatandaşın ayağına getirdiği Büyükşehir İletişim Küresi'ni ziyaret etti.

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  • 29.07.2022 11:58
  • Güncelleme: 29.07.2022 12:16
Başkan Büyükkılıç İletişim Küresi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmeti vatandaşın ayağına getirdiği Büyükşehir İletişim Küresi’ni ziyaret etti.

Sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’nda ‘İletişim Küresi’ hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İletişim Küresi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanı’nda ulaşılabilecek en rahat konumdaki bir yerde hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların varsa öneri, talep ve şikâyetlerini dinlediklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç’a, çiçek satışı yapan esnaf da çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi, meydanda Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet veriyor. Görevli personel, İletişim Küresi’nde vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, onların istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor.

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İHA

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