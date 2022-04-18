Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kariyer Günleri’ çerçevesinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘gençlerimiz geleceğimiz’ diyerek çok önemsediği Kariyer Günleri buluşmalarını aralıksız sürdürürken, bu kez Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış açılış konuşmasında başta İç Anadolu Kariyer Fuarı olmak üzere öğrencilere destek ve katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da Başkan Büyükkılıç’ın bir doktor olduğunu ancak tüm insanlara, topluma hizmet etmeyi şiar edindiğini belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi tanıtan video gösteriminin ardından sohbet ortamında yaptığı konuşmasında Kayseri’nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olduğundan bahsetti. Kayseri’de model bir belediyecilik kültürü oluştuğunu ifade eden Büyükkılıç, kente hizmet sevdası ile bugünlere geldiklerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin müzeler ve kütüphaneler şehri olması yönünde gayretlerin sürdüğünü, Kaniş Karum’da ticaretin anayasasının yazıldığı tabletlerin çıktığını, İncesu’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek mozaik kazı çalışmaları yapıldığını, 7,5 milyon yıl önceki fosillerin de ayrıca kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti. Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi’nde etkinlik üzerine etkinlik yapacaklarını, şehrin olumlu anılması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile de telefon görüşmesi yapan Büyükkılıç, Talas Bulvarı’ndan Fen Edebiyat Fakültesi’ne kadar olan güzergâhta asfaltın yenilenmesi konusunda öğrencilerin talepleri olduğunu belirterek, konuyla ilgilenmesi için Hasdal’a talimat verdi.

ERKİLET’E “KÜTÜPHANE” TALİMATI

Öğrencilerin Kapuzbaşı Şelaleri’ne gezi talebini geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, ayrıca bir öğrencinin Erkilet Mahallesi’nde kütüphane talep etmesi üzerine Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’yü cep telefonu ile arayarak, “Buradaki gençlerimizin senden bir istekleri var. Talas’taki kütüphane çok güzel olmuş, bu güzelliği bir de Erkilet’te görmeyi istiyorlar” diye talimat verdi. Özgöncü de Erkilet’te bu konuda hemen çalışma yapacaklarını söyledi. Öğrencilerin tren garına otobüs seferi talebi üzerine, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile de telefon görüşmesi yapan Başkan Büyükkılıç, Canbulut’a o konuda yapılan çalışma ile ilgili son durumu sordu. Canbulut da, “Mini terminal tarafında işlettiğimiz araçların tren garından da geçmesi için çalışma yaptık. Başkanım, bu çalışmayı bu hafta içerisinde bitirip, vatandaşlarımıza duyururuz” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın bu davranışı, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, program sonunda Büyükkılıç’a günün anısına çiçek takdimi yapıldı. Başkan Büyükkılıç, fakültenin kütüphanesini de ziyaret ederek, kitapları inceledi, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.