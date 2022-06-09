Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'ı makamında kabul etti.

PAYLAŞ
  • 09.06.2022 09:58
  • Güncelleme: 09.06.2022 10:24
Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan’ı makamında kabul etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum ve koordineye önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Mehmet Erşan nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Mehmet Erşan’ı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, ortak aklı ön planda tutarak Kayseri’ye hizmet ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Bu vesile ile fedakâr sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda hizmetlerimizi sürdürecek, birlik ve beraberliğin güçlenerek sürmesine gayret göstereceğiz” dedi.

Nezaket ziyaretinden dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri semt pazarı fiyatları

ERÜ'de 'IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı' başladı

ERÜ'de 'IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı' başladı

10 milyon değerindeki çalıntı araç Kayseri'de bulundu

10 milyon değerindeki çalıntı araç Kayseri’de bulundu

Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha

Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha

Başkan Büyükkılıç, 2 ayrı proje ile 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü

Başkan Büyükkılıç, 2 ayrı proje ile 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü

Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

3
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine dev zam beklentisi

Motorine dev zam beklentisi

İnsan Kaynakları Direktörü Kenç: 'CV oluştururken dürüst olmak önemlidir'

İnsan Kaynakları Direktörü Kenç: “CV oluştururken dürüst olmak önemlidir”

DAHA FAZLA
Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında etkinlik düzenledi

Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında etkinlik düzenledi

Sınır tanımayan teknoloji festivali 'Kocafest'te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Sınır tanımayan teknoloji festivali 'Kocafest'te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor