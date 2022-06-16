Başkan Büyükkılıç Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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  • 16.06.2022 16:23
  • Güncelleme: 16.06.2022 18:03
Başkan Büyükkılıç Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği, Ankara’da parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız. Gündemi tayin eden daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız” dedi. Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli konulara değindiğini belirterek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ile bir araya gelerek, yerel yönetimler olarak yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

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İHA

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