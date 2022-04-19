Başkan Büyükkılıç Develi'de 'Vefa İftarına' katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında ilçe ziyaretleri bünyesinde AK Parti Develi İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği ’Vefa İftarı’ programına katıldı.

Ramazan ayında ilçe ziyaretlerine aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Erciyes’in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi ilçesini ziyaret etti. Develi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde AK Parti Develi İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği ’Vefa İftarı’ programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP ilçe teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve ilçe sakinleri katıldı. Develilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları dolaşıp vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Gençlerin alkışları ve sloganları ile kürsüye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, uyumlu, gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. 16 ilçe belediye başkanımız ile el ele, gönül gönüle vermek suretiyle Kayseri’mizi, özellikle ilçelerimizi ayağa kaldırmak, şahlandırmak, ihtiyaçlarını gidermek için birlikte çalışmanın onurunu taşıyoruz” dedi.

Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, herkesi bağrına basarak hizmetleri buluşturduklarını ve gönül belediyeciliği ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, “Gönül kazanmak zordur, onun için zora talibiz, kimsesizin kimsesi olmak zordur, biz ona talibiz. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizde israf yoktur, bizde harama bulaşma yoktur, bizde insanlığa hizmet sevdası vardır. Hem şehir merkezimizi, hem de ilçelerimizi ayağa kaldırmak, ihtiyaçlarını gidermek olmazsa olmazımızdır. Sadece tarım ve hayvancılık alanında sadece 3 sene de 100 milyon TL harcama yaptık, bu sene de 60 milyon TL ayırdık, ihtiyaç olursa daha fazlasını ayırırız” diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Cumhur İttifakı’nın çatısı altında büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi ile beraber, birlikteliğin bereketini yaşadıklarını ifade etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise ilçe için yapılan vizyon projeleri anlatarak, verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ile Başkan Çopuroğlu, iftar programının ardından gençlerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi. Büyükkılıç, teravih namazını Develi Sindelhöyük İncime Hatun Mustafa Turan Camii’nde kılarak, Ramazan’ın bereketini Develililerle birlikte yaşadı. Ayrıca namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi.