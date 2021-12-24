Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara, Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 11:26
Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara, Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara, Kızılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.

Kayseri’ye kazandırdığı birbirinden önemli proje ve hizmetlerle 2020 yılında yatırım gideri performansıyla 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci olan, 2021’de de vizyon projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılının yatırımlar yılı olması için çalışmalarını hem Kayseri özelinde hem de Ankara boyutunda aralıksız sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılırken, toplantıda belediyelerin çalışmaları ve hedefleriyle önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının ikinci gününde belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası bir süre görüşerek, Kayserililerin selamını iletti. Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte güzel bir “Kayseri” sohbeti gerçekleştirdik. Kayserililerimizin selamlarını ilettik. Kendisi de tüm Kayseri halkına en içten selamlarını gönderdi. El ele, kol kola, gönül gönüle vererek çalışmaya ve büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İHA

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