Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesleki eğitim kursları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphanesiyle her türlü ihtiyaca cevap veren Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin çok amaçlı bir salon olduğunu ifade ederek, 'Herkesin çeşitli faaliyetler yapabileceği mükemmel bir tesis' dedi.

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  • 02.08.2022 10:59
  • Güncelleme: 02.08.2022 12:23
Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesleki eğitim kursları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphanesiyle her türlü ihtiyaca cevap veren Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin çok amaçlı bir salon olduğunu ifade ederek, “Herkesin çeşitli faaliyetler yapabileceği mükemmel bir tesis” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayserili her zaman en iyi hizmeti hak eder” şiarıyla kentte yapılan tesisleri sık sık gezerek, incelemelerde bulunuyor. Bu çerçevede Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, tesiste incelemelerde bulundu. İlk olarak Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde verilen diyetisyenlik hizmeti hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, daha sonra tesiste bulunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’de (KAYMEK) ders alan kursiyerlerle sohbet etti. Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunan kütüphaneye de giderek, gençlerle bir araya geldi. Her zaman gençler için Kayseri’de ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, gerek Spor A.Ş.’miz gerekse KAYMEK’in dersleri ile vatandaşlarımızın çoğunun vaktini geçireceği bir tesis. Birçok faaliyetin bir arada olduğu bir alan. Öncü ve örnek yatırımlarımızla kent hayatının zorluklarını vatandaşlarımızın atmasına imkân sağlıyoruz. Burada sohbet ettiğimiz gençlerimizin tesislerden duyduğu memnuniyet bizleri de ziyadesiyle mutlu etti.”

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İHA

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