Başkan Büyükkılıç: 'Yapı ve gönül mimarı Sinan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri’den doğan, dünyayı ve gönülleri imar eden Mimar Sinan’ın, mimariye ilham kaynağı olan bir mimari deha olduğunu vurgulayarak, “Mimar Sinan’ı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri çerçevesinde yarın Ağırnas’ta program düzenleyeceklerini ifade ederek, “Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda şehrimizden çıkıp da dünyaya hizmet eden yapılar inşa eden mimari deha Mimar Sinan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Zaten kendisi, ‘Dünya durdukça, eserlerimi gören akl-ı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak onlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşallah’ diyerek bizlerden dua beklemiştir. Yaptığı bu eserlerle, verdiği bu hizmetlerle ben inanıyorum ki sadece dünyayı değil, kendi ahiretini de imar etmiştir” diye konuştu.

Mesajında Mimar Sinan’ın cami, mescit, medrese, türbe, imaret, darüşşifa, su yolu kemeri, köprü, kervansaray, saray ve hamam gibi yüzlerce eser ile bir yandan Türk-İslam Medeniyeti coğrafyalarını imar ederken, diğer taraftan da günümüze kadar ulaşan bu hizmetler ile gönülleri imar ettiğini belirten Büyükkılıç, “Türk-İslam medeniyetinin hâkim olduğu topraklarda onlarca, hatta yüzlerce mimari esere imza atan Mimar Sinan, yaşadığımız coğrafyaları imar ederken, o günlerden bugünlere kadar ulaşan nitelikli yapıları ile hizmet vererek, hayatı kolaylaştırıp güzelleştirerek gönüllerimizi de imar etmiştir. Bizler de şehrin imarından sorumlu yöneticiler olarak belediyelerimizle aynı anlayış ve kaygıyla şehirlerimizi imar etmeye, büyükşehirlerin konforunu yaşatırken, sıkıntılarını da en aza indirmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan’ın adını yaşatmak ve değerlerine sahip çıkmak adına birbirinden önemli çalışmalar ve hizmetler yaptıklarını vurgulayarak, “Bu anlamda bağrımızdan çıkmış Mimar Sinan’ımızın adını yaşatmak, anlayışını aşılamak adına 1 milyon 260 bin metrekarelik alana inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçe’miz içerisine Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi kuruyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk olan ve yılın en yenilikçi ödülünü almaya hak kazanan ‘Eşsiz Deha Mimar Sinan’ konulu sergilerimiz ve ilginin yoğun olduğu ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ adlı kompozisyon yarışmalarımız ile de bu dehayı tanıtmaya, anlatmaya ve topluma ışık tutmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Değerimiz, örnek şahsiyetimiz Mimar Sinan’ın daha da iyi anlaşılması temennisi ile bir kez daha kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla ve duayla yâd ediyor, toplumumuzdan yeni Mimar Sinanlar çıkmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Mimar Sinan ile birlikte Kayseri’yi ve Sinan’ın ilham aldığı Erciyes’i uluslararası boyuta taşıma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.