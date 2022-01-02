Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in ilk yarısını 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor ile ilgili yaptığı açıklamasında, 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz' dedi.

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  • 02.01.2022 15:36
  • Güncelleme: 02.01.2022 16:09
Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig’in ilk yarısını 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz” dedi.

Taraftarların takıma olan desteğini görmekten keyif aldıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor ilk devreyi tamamladı. Tabi gönül daha fazlasını arzu eder ama ortada bir realite var ve herkes çırpınıyor. İyi noktadayız. Ben hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle değerli başkanımız Berna hanıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum ama son dönemlerde gözlemlediğim, seyircilerimizin takımımıza sahip çıkma anlayışı içerisinde daha da gayretli olduklarını ve 90 dakika susmadıklarını görmekten de keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Asıl olan lige sarılmak ve ligde daha yukarılarda yer alacak şekilde gayretleri sürdürmek. Takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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