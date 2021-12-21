Başarılı öğrencilere tablet dağıttı

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 12:01
Başarılı öğrencilere tablet dağıttı
Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti. Baba ocağı Gürün’ü sık sık ziyaret eden Boyraz, yine eli boş gelmedi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ile birlikte Gürün Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret den Boyraz, Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerin yaptığı çalışmaları yerinde görerek kursiyerlere başarılar diledi. Atık kot kumaşlardan üretilen kalemlik, el ve makyaj çantası ile valiz gibi el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çiftçi, bu güzel çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik etti. Ardından ilçede çeşitli sınavlarda ve aktivitelerde başarı elde eden 50 öğrenciye tablet hediye etti.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

DAHA FAZLA
Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi