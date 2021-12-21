Başarılı öğrencilere tablet dağıttı

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti. Baba ocağı Gürün’ü sık sık ziyaret eden Boyraz, yine eli boş gelmedi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ile birlikte Gürün Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret den Boyraz, Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerin yaptığı çalışmaları yerinde görerek kursiyerlere başarılar diledi. Atık kot kumaşlardan üretilen kalemlik, el ve makyaj çantası ile valiz gibi el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çiftçi, bu güzel çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik etti. Ardından ilçede çeşitli sınavlarda ve aktivitelerde başarı elde eden 50 öğrenciye tablet hediye etti.