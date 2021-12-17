Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Nevşehir Diyanet-Sen Nevşehir İl Başkanlığı tarafından NEVÜ'de eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:25
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Nevşehir Diyanet-Sen Nevşehir İl Başkanlığı tarafından NEVÜ'de eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
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Nevşehir Diyanet-Sen Nevşehir İl Başkanlığı tarafından NEVÜ’de eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Diyanet-Sen Nevşehir İl Başkanlığı tarafından NEVÜ’de eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bilgi yarışması ödül törenine katıldı. Nevşehir Diyanet-Sen Nevşehir İl Başkanlığı tarafından pandemi sürecinde NEVÜ’de eğitim gören öğrencilere moral ve motivasyon ile birlikte gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasının, ödül töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Diyanet-Sen Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Aydemir ve NEVÜ öğrencileri katıldı. Ödül töreninde konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, öğrencilerin ders dışı entelektüel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli etkinliklere büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda üniversite olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aktekin; “Öncelikle üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik bu güzel yarışmayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de üniversite olarak, üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra ders dışı sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlere katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüp ve topluluklarımız aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken, öğrencilerimizin entelektüel gelişimine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızla bir protokol imzaladık ve artık devlet tiyatrolarının birbirinden güzel ve değerli oyunlarını üniversitemizde sizlerle buluşturmaya başladık. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ile de, siz öğrencilerimizin birçok alanda yararlanabileceği ‘Genç Ofisi’ için protokol imzaladık ve üniversitemiz bünyesinde yakında açacağız. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki, bizim en büyük amacımız sizlerin sadece ders çalışan birer öğrenciler olmanız değil, kültürel, sanatsal, sportif ve diğer birçok alanda yeni tecrübeler edinmeniz ve zenginleşmenizdir” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyelerinin de konuşma yaptığı program, düzenlenen yarışmada dereceye giren 7 öğrenciye ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İhlas Haber Ajansı

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